В Суздальском районе ликвидирован крупный пожар в жилом доме

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 06.05 жиспетчерам пожарной охраны Суздальского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящем доме в селе Цыбеево на улице Панская, 4 «а».

К месту возгорания были направлены 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машиных. К моменту их приезда жилище горело по всей площади, при этом огонь угрожал перейти на соседний дом. В результате пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя, общая выгоревшая площадь составила 264 квадратных метра.

К счастью, никто из людей не пострадал. В настоящее время причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.