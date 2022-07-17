В Петушинском районе власти построили сельскую дорогу из щебенки

Как сообщает администрация Петушинского района, в деревне Старые Петушки на улице Северная был проведен ремонт автомобильной дороги. Если точнее — вместо грунтовки была сделана насыпь из щебенки длинной в 1950 метров.

После этого специалисты районного отдела ЖКХ замерили протяженность, толщину и ширину щебеночного слоя.

Сами жители отнеслись к новой дороге по-разному. Одни поблагодарили власти за то, что наконец-то появилось более твердое покрытие, другие наоборот заявили, что по такой улице стало значительно сложнее ходить, особенно с тележками и колясками, и ездить на велосипедах, а пыль от щебня покроет всю округу.

В райадминистрации уточнили, что работы ведутся за счет средств дорожного фонда района, и насыпь щебенки является лишь промежуточным этапом до укладки асфальта. К сожалению, пока в Петушинском районе планируется выполнить в асфальте лишь четыре дороги на 200 миллионов рублей. Так что пока в деревнях и селах покрытие выполняется именно из щебня. Когда конкретно здесь может появиться асфальт — пока неизвестно.