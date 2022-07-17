В Юрьев-Польском водителя задержали за повторную нетрезвую поездку

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на территории Юрьев-Польского инспекторы дорожно-патрульной службы остановили легковой автомобиль «Шевроле», которым управлял 50-летний житель Кольчугинского района.

От водителя исходил запах алкоголя, причем сам он не стал отрицать, что перед поездкой принимал спиртные напитки.

В ходе разбирательства выяснилось, что ранее водителя уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии, так что теперь на него возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.