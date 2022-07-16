Во Владимирскую область ввезли табачный лист из Индии и Замбии

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, с начала текущего года в регион ввезено 6 партий табачного сырья общей массой в 122 тонны. Годом ранее ни одной партии этого товара во Владимирскую область не поступало.

При этом продукция предназначалась для двух предприятий — одно географически расположено в Ярославской, второе — во Владимирской области.

Специалисты Россельхознадзора проверили все необходимые документы, а также отобрали пробы неферментированного табачного листа, 11 тонн из которого поступили из Узбекистана, остальные 11 тонн — их Замбии, Болгарии и Индии.

Никаких нарушений при ввозе продукции не выявлено.