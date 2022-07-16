В Юрьев-Польском благоустроят набережную на реке Колокша

Как сообщает администрация Владимирской области, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Юрьев-Польском будет полностью благоустроена набережная реки Колокша. За проект проголосовали сами жители в 2021 году, и сейчас работы уже ведутся.

Центром набережной должна стать зона отдыха и прогулок в три уровня — на нижнем можно будет подойти прямо к воде, а верхний выведут к прогулочным дорожкам. Также здесь сделают подсветку для ночного времяпрепровождения.

В общей сложности на все работы выделено 10,5 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Сейчас обновление набережной завершено на 70 процентов.

Кроме того, здесь же обновят и территорию у мемориала Героям Советского Союза — уроженцам Юрьев-Польского. Тут поменяют покрытие дорожек, коронируют деревья и установят новое освещение.