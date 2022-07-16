Владимирскую область посетил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Как сообщает администрация Владимирской области, 15 июля в регион прибыл глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. Вместе с главой региона Александров Авдеевым и другими областными руководителями он посетил ряд агропромышленных предприятий, а также побывал в культурно-досуговых и спортивных учреждениях в сельской местности.

В частности, во Владимире он посетил производство колбасных изделий и полуфабрикатов, а в Собинском районе — молочно-мясное хозяйство.

При этом министр отметил, что во Владимирской области успешно развивается производство скота и птицы, также хорошо идут дела по производству молока и надоям — в нынешнем году зафиксирован прирост в этих сферах сельского хозяйства.

Затем министр вместе с врио губернатора посетил построенный в минувшем году дом культуры села Рождествено и физкультурно-оздоровительный бассейн поселка Ставрово Собинского района.

В завершение визита Александр Авдеев рассказал Дмитрию Патрушеву об итогах посевной, а также о готовности региона к уборочной компании. В целом прогноз оказался позитивным — уже сейчас для этого готовится сельхозтехника. Планируется собрать хорошие урожаи зерна и кормов.

Сам министр по итогам встречи обратил особое внимание региональных властей на развитие мелиорации. Сейчас от Владимирской области в госпрограмме вовлечения сельхозземель и развития мелиоративного комплекса участвует 17 проектов. Общий объем субсидий превышает 20 миллионов рублей.