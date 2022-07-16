В Александрове из горящего многоквартирного дома спасено пять человек

Информацию о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Гагарина диспетчеры Александровского пожарно-спасательного гарнизона приняли в 16.53. На место выехали 12 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах.

К моменту их приезда из квартиры на первом этаже шел дым. Тут же были сформированы два звена газодымозащитников, которые прошли внутрь на разведку и тушение, а также занялись спасением людей.

Пожар в квартире локализовали и ликвидировали на площади 15 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. В самой квартире пострадали вещи, мебель и отделка.

При помощи спасательных устройств пожарные вывели из дома пять человек, еще семеро эвакуировались самостоятельно.

В настоящее время дознаватель МЧС приступил к установлению причин возгорания.