Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2022 5:45

Во Владимирской области на сельхозземлях обнаружено 29 нелегальных свалок

Столько мест складирования отходов появилось там с начала текущего года
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, с начала 2022 года на всей территории своего обслуживания сотрудники ведомства выявили 60 свалок на землях сельскохозяйственного назначения.

Причем из этого числа 29 мест выброса мусора нашли именно во Владимирской области. Здесь же оказалась одна из крупнейших свалок - свалка, выявленная в Юрьев-Польском районе, занимала площадь 3505 квадратных метров.

В настоящее время во Владимирской области ликвидировано семь нелегальных мест хранения отходов на сельхозземлях.