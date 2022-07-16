Во Владимирской области на сельхозземлях обнаружено 29 нелегальных свалок

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, с начала 2022 года на всей территории своего обслуживания сотрудники ведомства выявили 60 свалок на землях сельскохозяйственного назначения.

Причем из этого числа 29 мест выброса мусора нашли именно во Владимирской области. Здесь же оказалась одна из крупнейших свалок - свалка, выявленная в Юрьев-Польском районе, занимала площадь 3505 квадратных метров.

В настоящее время во Владимирской области ликвидировано семь нелегальных мест хранения отходов на сельхозземлях.