В Вязниках совершеннолетнего парня осудят за связь с 13-летней девушкой

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 18-летний молодой человек обвиняется в половом сношении с лицом, достигшим 12 лет, но не достигшим 14 лет.

По версии следствия, все случилось ночью 29 марта на общей кухне жилого дома между парнем и 13-летней девушкой, которые ранее были знакомы. Сам парень вину признал и раскаялся в совершенном поступке.

В настоящее время следствие завершено, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд.