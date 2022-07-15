Во Владимире жильцов дома на Суздальском проспекте выселили через суд

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, горадминистрация Владимира обратилась во Фрунзенский районный суд с иском к собственникам дома №23 «а» по Суздальскому проспекту об изъятии у них квартир для муниципальных нужд.

В мэрии указали, что в 2013 и 2020 годах мэрия признала этот дом аварийным и подлежащим сносу, однако собственники дом в установленный срок сами не снесли. Поэтому 9 июля 2020 года горадминистрация приняла решение изъять квартиры и земли для завершения расселения дома и его сноса. Но жильцы эти соглашения подписывать не стали, и тогда дело дошло до суда.

Рассмотрев иск, Фрунзенский районный суд удовлетворил его частично. Так, согласно судебного решения, право собственности у граждан прекратится только после того, как мэрия выплатит компенсации за жилье и участки земли. Также в течение 6 месяцев послу получения компенсации люди обязаны сняться с учета и освободить занимаемые квартиры.

Один из собственников пытался встречным иском пытался получить взамен новую благоустроенную квартиру, но ему было отказано.