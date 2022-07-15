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Общество15 июля 2022 13:02

В Муромском районе селян предупредили об опасности пожаров

Специальные рейды состоялись в Борисоглебском сельском поселении
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 14 июля в Муромском районе сотрудники чрезвычайного ведомства региона провели совместное патрулирование с представителями сельской администрации Борисоглебского сельского поселения.

Представители МЧС и властей обошли многодетные семьи, граждан из группы риска, а также побеседовали с дачниками и садоводами.

За время рейда ни одного нарушения особого противопожарного режима зафиксировано не было. С сельскими жителями и дачниками проведены профилактические беседы на тему пожарной безопасности.

В ГУ МЧС по региону еще раз напоминают, что в условиях особого противопожарного режима, который установлен сейчас во Владимирской области, граждане за разведение открытого огня могут быть оштрафованы на суммы от 10 до 20 тысяч рублей.