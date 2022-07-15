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Общество15 июля 2022 11:50

В Камешково прокуроры нашли трудовые нарушения на местом предприятии

Виновный сотрудник организации был оштрафован
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки трудового законодательства в работе ООО «Мульипак 333» был обнаружен ряд недочетов.

В частности, организация, вопреки законодательству, на момент проверки не провела специальную оценку условия труда на рабочих местах. Также в трудовых договорах, которые были заключены с работниками, не оговаривались условия их труда на рабочем месте.

По данным фактам руководителю предприятия было внесено представление, после чего нарушения были устранены. Виновного наказали дисциплинарно, а также оштрафовали по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении.