В Камешково прокуроры нашли трудовые нарушения на местом предприятии

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки трудового законодательства в работе ООО «Мульипак 333» был обнаружен ряд недочетов.

В частности, организация, вопреки законодательству, на момент проверки не провела специальную оценку условия труда на рабочих местах. Также в трудовых договорах, которые были заключены с работниками, не оговаривались условия их труда на рабочем месте.

По данным фактам руководителю предприятия было внесено представление, после чего нарушения были устранены. Виновного наказали дисциплинарно, а также оштрафовали по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении.