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В Музее природы открылась выставка «С лукошком по ягоды». На выставке представлены самобытные изделия XIX-начала XX века из бересты, лыка, соломы, корня сосны и луба из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Бурак-туес, сетево, набирка, корзина, кошель, корневушка, короб – то, чем пользовались наши предки. Все эти вещи изготавливались вручную из природных материалов и были удивительно удобны, функциональны в быту. Эко-тара служила долгие годы, была легкой, надежной, не требовала особого ухода, а главное, в ней все прекрасно хранилось – и грибы, и ягоды, и мед, и даже молоко. Все это богатство собрано на новой выставке в Музее природы.

«В 2015 году у нас уже была выставка „Удивительная береста“. На ней демонстрировались современные произведения из березовой коры. А тут у нас представлен более широкий спектр изделий из природных материалов. Это бытовавшие в крестьянской среде предметы из лыка, бересты, корня сосны, из лозы, соломы – все то, что служило тарой в деревнях Владимирской области. Многие предметы достаточно старые – середины XIX века. Таких вещей осталось очень мало, и в этом уникальность нашей выставки», – рассказал Денис Дуденков, заведующий сектором природы.

В коллекции музея эти предметы появились в 60-70-е годы прошлого столетия. Их привозили сотрудники музея из этнографических экспедиций по деревням региона. Тогда эти изделия разыскивали по чердакам, овинам, дворам. Какие-то вещи находили среди детских игрушек, какие-то – в куче ненужного хлама. Так постепенно сложилась целая коллекция.

Выставка будет работать до 25 сентября.