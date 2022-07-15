В Юрьев-Польском откроется новое здание детской поликлиники

В настоящее время порядка шести тысяч детей, живущих в Юрьев-Польском районе, вынуждены посещать докторов во взрослой поликлинике. Там под это выделено отдельное крыло, но оно не подходит для размещения детского медучреждения.

В настоящее время работы по строительству новой пристройки к основному зданию, в котором и разместится поликлиническое отделение для ребят, фактически завершены. По словам подрядчиков, строительство оказалось осложнено особенностями грунтов, из-за которых при погружении осадных труб осела часть несущих конструкций фундамента. Пришлось останавливать стройку и проводить дополнительные исследования и работы.

Если все пойдет по плану, новая поликлиника для детей в Юрьев-Польском откроется уже в сентябре текущего года - в настоящее время проводится оформление всей необходимой документации.