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Общество15 июля 2022 10:17

В Юрьев-Польском откроется новое здание детской поликлиники

В настоящее время на объекте продолжается строительство
Алексей КОТМЫШЕВ

В настоящее время порядка шести тысяч детей, живущих в Юрьев-Польском районе, вынуждены посещать докторов во взрослой поликлинике. Там под это выделено отдельное крыло, но оно не подходит для размещения детского медучреждения.

В настоящее время работы по строительству новой пристройки к основному зданию, в котором и разместится поликлиническое отделение для ребят, фактически завершены. По словам подрядчиков, строительство оказалось осложнено особенностями грунтов, из-за которых при погружении осадных труб осела часть несущих конструкций фундамента. Пришлось останавливать стройку и проводить дополнительные исследования и работы.

Если все пойдет по плану, новая поликлиника для детей в Юрьев-Польском откроется уже в сентябре текущего года - в настоящее время проводится оформление всей необходимой документации.