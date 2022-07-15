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Происшествия15 июля 2022 10:00

В Александрове директор магазина присвоила 125 тысяч рублей

Также ее обвиняют в хищении некоторых товаров
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники полиции Александровского района задокументировали факт присвоения денег местной торговой точки.

По версии следствия, с марта по июнь нынешнего года 33-летняя директор сетевого магазина из райцентра взяла себе из кассы более 125 тысяч рублей, при этом оформляя фиктивный возврат товара. Также некоторые продукты она просто брала себе.

Сама женщина вину полностью признала и раскаялась. Часть ущерба она уже возместила.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение или растрата», продолжается.