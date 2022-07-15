В Петушинском районе диабетик не смог получить бесплатные лекарства

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Петушинского района было установлено, что местный житель, страдающий диабетом, нуждается в препарате «дулаглутид».

Однако обеспечить больного лекарством по рецепту Петушинская районная больница не смогла, в связи с чем препарат мужчине пришлось покупать за свой счет.

По результатам проверки надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав от областного департамента здравоохранения возместить затраченные гражданином средства, с от Петушинской райбольницы — обеспечить мужчину лекарством.

Требования прокурора суд удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле у надзорного ведомства.