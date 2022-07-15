В Ковровском районе произошел пожар на складе предприятия деревообработки

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.34 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем складе деревообрабатывающего производства, расположенного в поселке Мелехово по адресу: улица Первомайская, 324.

На место прибыли 14 сотрудников Ковровского пожарно-спасательного гарнизона на шести спецмашинах. К тому моменту внутри здания наблюдалось много дыма.

В результате сотрудники МЧС локализовали и ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.