Во Владимирской области 15 июля коронавирус подтвержден у 18 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 15 июля лабораторно подтверждено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 случаев во Владимире, 5 случаев в Ковровском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 1 заболевшему в Муромском, Юрьев-Польском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 152471 случаев заболевания (41475 сл. в г. Владимире, 16835 сл. в Муромском, 17967 сл. в Ковровском, 5554 сл. в Петушинском, 7335 сл. в Кольчугинском, 9745 сл. в Александровском, 6500 сл. в Юрьев-Польском, 12777 сл. в Гусь-Хрустальном, 1585 сл. в Судогодском, 3328 сл. в Собинском, 1412 сл. в г. Радужный, 5040 сл. в Киржачском, 3222 сл. в Камешковском, 2900 сл. в Гороховецком, 4001 сл. в Меленковском, 5446 сл. в Вязниковском, 5227 сл. в Суздальском, 2122 сл. в Селивановском).