Во Владимире мэрия и полиция проверили торговцев на улице Сакко и Ванцетти

Как сообщает администрация города Владимира, на улице Сакко и Ванцетти постоянно фиксируются правонарушения, включая стоянку грузовиков в неположенных местах, антисанитарию, а также отсутствие документов на товар и разрешений на торговлю.

В ходе мероприятия представители полиции составили 3 административных материала за торговлю без разрешения, еще два протокола составлены представителями ГИБДД по факту остановки в неположенном месте.

Еще один материал составлен сотрудниками горадминистрации по факту нарушения правил благоустройства — одна из машин оказалась припаркована на газоне.

В мэрии и полиции обещают, что рейды будут продолжены.