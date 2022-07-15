Правительство РФ выделило миллиард рублей на модернизацию теплосетей Гусь-Хрустального

Владимирской области одобрили заявку на модернизацию теплосетевого комплекса в городе Гусь-Хрустальный. Его общая стоимость – более 1 миллиарда рублей, в том числе 806,2 миллиона рублей – это средства Фонда национального благосостояния России, 201,5 миллиона рублей – софинансирование «Владимиртеплогаза». До конца 2023 года запланировано освоение более 564 миллионов рублей на производство строительно-монтажных работ по 21 мероприятию.

- Откладывать не будем, начнём работы уже в этом году. В первую очередь, построим два участка теплосетей, по которым уже готова проектная документация. Основные работы запланированы на 2023 год. Планируем возвести 6 блочно-модульных котельных и модернизировать более 10 км тепловых сетей. Модернизация теплосетевого хозяйства ждёт не только Гусь-Хрустальный, масштабная кампания идёт по всей области. Нам уже одобрили заявку по Александрову, ждём решения по Кольчугино. И это только часть планов, - подчеркнул глава региона Александр Авдеев.