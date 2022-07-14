Владимирцы предлагают назвать улицу в честь Героя России Романа Кутузова

В Совет народных депутатов и администрацию города Владимира продолжают поступать обращения жителей с предложением назвать существующую улицу Парижской Коммуны именем владимирца, Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего в июне при выполнении воинского долга.

На улице Парижской Коммуны находится общеобразовательная школа № 9, которую будущий герой окончил в 1986 году, а затем навещал во время своих приездов на малую родину.

Жителей поддерживают и коллектив школы, и активисты молодежных и ветеранских объединений. Председатель городского Совета ветеранов Василий Никитенко и председатель Совета ветеранов Ленинского района Вячеслав Гадалов уже обратились в городской Совет и в топонимическую комиссию с настоятельным предложением о наименовании улицы в честь Героя России Романа Кутузова.

Заместитель директора школы № 9 Сергей Максименко рассказал о создании музея в честь Романа Кутузова. Памятная экспозиция в школе формируется вместе с родными и друзьями героя, основные работы в мемориальном классе планируют завершить уже в августе.