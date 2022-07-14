Следователи проводят проверку по утоплению мальчика в Собинке

В Собинке следователь СК России проводит доследственную проверку по факту гибели 6-летнего мальчика на водоеме, расположенном на улице Комсомольской.

По данным следствия, 14 июля около 13 часов трое маленьких детей гуляли без присмотра родителей. Зная, что без присмотра в воду им заходить запрещено, они решили смыть грязь с одежды и пошли на водоем. В какое-то время мальчик начал тонуть, и дети стали звать на помощь, - сообщают подробности в областном следственном комитете.

Находившиеся неподалеку взрослые вытащили потерпевшего на берег, прибывшие сотрудники скорой помощи госпитализировали ребенка в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти ему жизнь не удалось.

Следственный комитет России настоятельно просит жителей региона обеспечить особую заботу о детях и контроль за их поведением во время летних каникул