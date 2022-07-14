В Александрове молодой человек купил наркотики через тайник у дороги

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, который обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, а также за нетрезвую езду за рулем, совершенную повторно.

Суд установил, что в январе текущего года парень договорился с неизвестным человеком через сеть о совместном сбыте наркотика. Александровец должен был забрать вещество в оговоренном месте, а затем расфасовать и разложить по тайникам.

Парень нашел наркотики в тайнике на обочине проселочной дороги в Александровском районе. В нем находилось 19 граммов мефедрона. Из него он должен был составить 20 порций, но был задержан оперативниками.

С учетом того, что парень имеет высшее образование и престижную работу, а также с учетом раскаяния и явки с повинной и учитывая помощь следствию. За два преступления его приговорили к 8 годам 10 дням колонии строгого режима с лишением прав на управление транспортом сроком на 2,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.