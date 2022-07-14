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Происшествия14 июля 2022 14:01

В Собинке утонул ребенок

Он купался без присмотра взрослых
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Собинские вести МЧС сообщают об очередной трагедии на воде.

14 июля на водоёме в городе Собинка по улице Комсомольская у дома 7 купалось трое детей, один из которых начал тонуть. Дети подняли крик, на который прибежал случайный очевидец. Ребёнка достали из воды уже без дыхания, пульс слабо прощупывался. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи немедленно приступили к реанимации пострадавшего, однако спасти его не удалось. Мальчику не было и 6 лет.

Жителей области просят не оставлять своих детей без присмотра, купаться только в разрешённых и оборудованных для этого местах!