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Общество14 июля 2022 13:41

До конца октября районные больницы Владимирской области получат 47 легковых автомобилей

22 легковых автомобиля заменят технику, выработавшую свой ресурс
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

На этой неделе заключён контракт на поставку автомобилей «Лада Гранта». До конца октября в районные больницы будет поставлено 47 автомобилей для оказания медпомощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных средств.

Собинская районная больница получит девять автомобилей; Вязниковская, Меленковская, Петушинская и Суздальская районные больница – по шесть машин; по четыре – Гороховецкая центральная районная больница; по две – Камешковская, Ковровская и Судогодская районные больницы; по одной – Киржачская, Кольчугинская, Селивановская и Юрьев-Польская районные больницы.

При этом 22 легковых автомобиля заменят технику, выработавшую свой ресурс, а ещё 25 машин будут закуплены для укрепления автопарка амбулаторно-поликлинического звена Владимирской области.