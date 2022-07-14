До конца октября районные больницы Владимирской области получат 47 легковых автомобилей

На этой неделе заключён контракт на поставку автомобилей «Лада Гранта». До конца октября в районные больницы будет поставлено 47 автомобилей для оказания медпомощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных средств.

Собинская районная больница получит девять автомобилей; Вязниковская, Меленковская, Петушинская и Суздальская районные больница – по шесть машин; по четыре – Гороховецкая центральная районная больница; по две – Камешковская, Ковровская и Судогодская районные больницы; по одной – Киржачская, Кольчугинская, Селивановская и Юрьев-Польская районные больницы.

При этом 22 легковых автомобиля заменят технику, выработавшую свой ресурс, а ещё 25 машин будут закуплены для укрепления автопарка амбулаторно-поликлинического звена Владимирской области.