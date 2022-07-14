Быстрее всего во Владимирской области находят работу швеи и уборщики

Департамент труда и занятости населения Владимирской области сообщает, что по итогам 1 полугодия на региональном рынке труда количество вакансий на платформе «Работа России» в 3 раза превышает численность граждан, оставшихся без работы.

По данным от 13 июля в органах службы занятости зарегистрированы 5930 безработных и заявлено 18847 вакансий, срок закрытия которых – от 1 до 3 месяцев. Быстрее всего находят работу швеи, уборщики производственных и подсобных помещений, водители автомобиля, операторы различных специальностей, слесари, электромонтеры и учителя. В регионе растёт количество граждан, находящихся в режиме неполной занятости, с начала года их численность увеличилась в 4,8 раз, но при этом в 4,6 раз снизилось количество работников, предполагаемых к высвобождению.

Всего с начала года региональная служба занятости при содействии центров занятости населения трудоустроила более 10 тысяч человек.