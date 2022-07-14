Во Владимире пройдет фестиваль уличного кино

16 и 17 июля во Владимире на летней площадке гастромаркета «Рынок на Студёной» пройдут бесплатные показы фильмов фестиваля уличного кино.

Для участия в конкурсе фестиваля в этом году представлены 9 работ молодых авторов, в том числе режиссерский дебют Саши Петрова. Эксперты выбрали их из более чем 1000 заявок.

Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит приз — 1,5 миллиона рублей. Эти деньги команда фильма-победителя сможет потратить на разработку полнометражного дебюта.

Кроме кино гостей мероприятия ждут музыкальные выступления. 16 июля - выступление группы High Life Jazz Duet, 17 июля - выступление участников проекта «Не школа барабанов»

Вход свободный.