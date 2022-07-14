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Общество14 июля 2022 12:09

В Ковровском районе в селах отсутствовали противопожарные полосы

Нарушение обнаружилось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в четырех сельских поселениях района обнаружилось отсутствие минерализованных полос шириной не менее 10 метров, которые еще до начала противопожарного периода должны создаваться вокруг населенных пунктов, чтобы не дать огню распространяться.

По результатам нарушений главам администраций Малыгинского, Клязьминского, Ивановского сельских поселений и поселка Мелехово были внесены представления. Также на виновных были возбуждены дела об административных правонарушениях.

В результате меры к опашке деревень были приняты.