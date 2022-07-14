Александр Авдеев встретился с новым директором ВСМЗ

Глава региона Александр Авдеев встретился с новым руководителем Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатериной Проничевой, чтобы обсудить перспективные возможности развития туристической отрасли нашей области.

«Очень важный момент – сохранение преемственности, традиций, основ, программ, которые были заложены Алисой Ивановной Аксёновой, Светланой Мельниковой, Сергеем Рыбаковым. И те подходы, которые Екатерина Владимировна Проничева демонстрировала на предыдущем месте работы – в Комитете по туризму города Москвы, её опыт помогут в появлении новых вариантов развития музея-заповедника. Хорошие идеи связаны с тем, чтобы дать возможность не только туристам, но и жителям региона лучше ознакомиться с местными достопримечательностями, особенностями», – отметил Александр Авдеев.

Екатерина Проничева поделилась первыми впечатлениями на посту руководителя ведущего музея 33-го региона: «Коллектив очень тепло меня встретил. Надеюсь, вскоре мы порадуем жителей области новыми проектами. Очень много задач стоит перед нами, много работы предстоит проделать и по 1000-летию Суздаля, и в целом по работе ВСМЗ. С Александром Александровичем обсудили общие планы по наведению порядка в историческом наследии региона, памятниках архитектуры, а также новые интересные культурные проекты для туристов и наших земляков».

Екатерина Владимировна напомнила, что 2022 год – знаковый для области: мы празднуем 30-летие включения в список всемирного наследия белокаменных памятников владимирской земли. Она подчеркнула: амбициозные задачи, которые стоят перед музеем и всей культурно-туристической отраслью региона, нацелены не только на увеличение турпотока, но и на повышение качества жизни населения.