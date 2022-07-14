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Происшествия14 июля 2022 10:32

Владимирские приставы стали фигурантами нового уголовного дела

Его возбудили по результатам прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, городское надзорное ведомство Владимира дало оценку работе судебных приставов по исполнению решения Судогодского районного суда о сносе самовольно возведенного ТЦ «Куб», что находится на улице Чайковского рядом с таксопарком.

Проанализировав материалы, прокуроры установили, что с марта 2019 года по июнь 2022 года приставы не приняли мер, ограничившись лишь «минимальным объемом исполнительных действий, не способствовавших решению суда».

Также прокуратура выяснила, что из-за ненадлежащей работы приставов несколько раз суды отменяли постановления о привлечении владельцев «Куба» к административной ответственности за не исполнение судебного решения.

Материалы были направлены в Следком, который возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Напомним — ранее точно такое же уголовное дело было возбуждено по факту неисполнения решения суда о сносе гостиницы «Панорама».