Владимирские приставы стали фигурантами нового уголовного дела

Как сообщает прокуратура Владимирской области, городское надзорное ведомство Владимира дало оценку работе судебных приставов по исполнению решения Судогодского районного суда о сносе самовольно возведенного ТЦ «Куб», что находится на улице Чайковского рядом с таксопарком.

Проанализировав материалы, прокуроры установили, что с марта 2019 года по июнь 2022 года приставы не приняли мер, ограничившись лишь «минимальным объемом исполнительных действий, не способствовавших решению суда».

Также прокуратура выяснила, что из-за ненадлежащей работы приставов несколько раз суды отменяли постановления о привлечении владельцев «Куба» к административной ответственности за не исполнение судебного решения.

Материалы были направлены в Следком, который возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Напомним — ранее точно такое же уголовное дело было возбуждено по факту неисполнения решения суда о сносе гостиницы «Панорама».