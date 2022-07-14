Во Владимире у местного жителя похитили деньги с банковского вклада

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце июня в отдел полиции №3 поступило заявление от 26-летнего парня, который рассказал, что с его банковского вклада исчезли 195 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, что к краже денег может быть причастен знакомый потерпевшего — 27-летний молодой человек. По версии следствия, он взял на время телефон приятеля, на котором было установлено банковское приложение, к которому он знал пароль. Через приложение друг перевел себе деньги.

По факту кражи с банковского счета следователи возбудили уголовное дело. Вину парень признал и даже вернул в ходе следствия часть денег. Расследование продолжается.