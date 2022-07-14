Больше 54 тысяч должников Владимирской области не могут выехать за границу

Во Владимирской области, на сегодняшний день, действует более 54 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из России.

За 5 месяцев 2022 года временное ограничение на выезд должников за границу применялось в рамках 58 190 производств.

Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития запустили новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале Госуслуг.

Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета.

Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.

Необходимо также учитывать, если должником требования исполнительного документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме задолженности, превышающей 10 тысяч руб.