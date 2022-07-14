Во Владимире возбуждено уголовное дело по следам строительства «дома-утюга»

Как сообщает прокуратура Владимирской области, по поручению регионального надзорного ведомства прокуратура города Владимира провела проверку законности действий должностных лиц мэрии областного центра.

Поводом к этому послужили события 2009-2011 года, когда на перекрестке улиц Мира и Горького вырос «дом-утюг», получивший печальную славу, так как возведен был коммерческой организацией незаконно — с превышением высотности, да еще и в охранной зоне объекта культурного наследия.

Горадминистрация обратилась с иском в Арбитражный суд Владимирской области, который 29 июня 2016 года признал постройку незаконной, подлежащей сносу в течение трех месяцев. Однако мэрия 24 января 2017 года во время апелляционного пересмотра заключила со строителями мировое соглашение, согласно которому «утюг» остался на месте, причем часть помещений коммерсанты смогли затем продать и получить доход. Оставшиеся помещения были оформлены в собственность муниципалитета, и на них уже потрачено порядка 2 миллионов рублей, включая налоги. Также эти площади требуют подключения к коммуникациям.

Материалы прокурорской проверки были переданы в региональный Следком, который возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.