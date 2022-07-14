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Происшествия14 июля 2022 8:11

Во Владимире 11-летний мальчик пострадал под колесами легковушки

ДТП случилось вечером 13 июля на улице Юбилейной
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 18.25 в районе дома №60 «а» по улице Юбилейная 22-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Пежо», допустила наезд на мальчика 2011 года рождения.

По предварительным данным Госатвоинспекции, в момент инцидента ребенок перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины.

Мальчика с травмами увезли в больницу. По данному факту в настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.