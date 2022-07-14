Владимирское УФСБ обнаружило сторонника праворадикальной идеологии

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства в ходе работы установили, что местный житель 1992 года рождения, являющийся сторонником праворадикальной идеологии, призывал к совершению экстремизма.

Для этого он размещал с октября 2020 по февраль 2021 года на своей странице в соцсети аудиозаписи, содержащие призывы к совершению таких действий в отношении людей разных национальностей и других рас.

Кроме того, парня неоднократно штрафовали за распространение экстремистских материалов в административном порядке. На днях на него было возбуждено уголовное дело по факту \публичных призывов к экстремизму.

Кстати, сейчас владимирец уже находится за решеткой — его осудили за совершение других, не связанных с этой деятельностью преступлений.