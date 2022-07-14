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Происшествия14 июля 2022 6:54

В Петушках из-за бытовой ссоры пенсионерка зарезала сожителя

Трагический инцидент случился на днях в районном центре
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, в один из июльских дней 47-летний сожитель 61-летней местной жительницы после получения пенсии попытался заставить женщину сходить в магазин за алкогольными напитками. На этой почве между ними случился конфликт, в ходе которого хозяйка схватила нож и один раз ударила мужчину, после чего отправилась за продуктами.

Вернувшись домой, она обнаружила сожителя уже без признаков жизни. На время следствия женщину заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.