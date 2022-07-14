Владимирские власти требуют увеличить число строителей инфекционного госпиталя

Как сообщил глава региона, в настоящее время возведен каркас, а также на заключительном этапе находится возведение внутренних перегородок на первом и втором этажах. В самое ближайшее время специалисты приступят к монтажу кровли и стяжке полов. При этом стройматериалы уже в наличии.

Вместе с тем, врио губернатора обратил внимание, что на стройплощадке трудится не так много людей.

- На площадке работают чуть более 50 человек. Считаю, что это недостаточно. Буду требовать от подрядчика увеличения числа рабочих и ускорения процесса, - рассказал Александр Авдеев.

Глава региона напомнил, что правительство России одобрило выделение 1,3 миллиардов рублей на возведение инфекционного госпиталя в качестве дополнительной поддержки. Если все пойдет по плану, его достроят к концу 2022 года.