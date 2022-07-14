Во Владимире состоялась проверка городских автобусов на конечной остановке

Как сообщает администрация города Владимира, 13 июля вместе с представителями властей на конечную остановку «Левино поле» прибыли представители Госавтоинспекции и Гостранснадзора. Главной задачей проверки стала оценка соблюдения контрактов на перевозку, заключенных с местными пассажирскими компаниями.

В общей сложности было проверено 10 автобусов, причем в четырех из них обнаружились нарушения. Впрочем, нарушение было не существенным — у водителей не оказалось карт маршрутов. Тем не менее, теперь за это им может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 300 тысяч. По всем фактам были составлены административные протоколы.

Ранее такие же проверки состоялись на остановках в районе улиц Куйбышева и Нижняя Дуброва, а также в районе ТЦ «Глобус».