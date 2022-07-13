Президента России попросили присвоить Коврову звание "Город трудовой доблести"

13 июля врио губернатора Александр Авдеев и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв направили Президенту России ходатайство о присвоении Коврову почётного звания «Город трудовой доблести».

Среди прочих аргументов приводится экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для наделения города оружейников особым статусом. Эксперты отмечают, что ковровчане внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Стоит отметить, что ударный труд ковровских предприятий был по достоинству оценён и государством, и обществом. Рабочие и специалисты награждены отмечены множеством высоких государственных наград. Имена многих конструкторов носят предприятия, улицы, учреждения.