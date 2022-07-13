В Суздальском районе пройдет выставка "Владимирские зори"

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"Владимирские Зори" — это масштабное мероприятие. На площадке будет представлено более 50 сельхозорганизаций, крестьянско-фермерских хозяйств, будут демонстрироваться животные различных пород.

Также в работе выставки принимают участие промышленные, перерабатывающие предприятия и коммерческие фирмы, предлагая селянам товары и оборудование, необходимые в производстве сельскохозяйственной продукции.

Ожидается концертно-развлекательная программа, розыгрыш сельскохозяйственной лотереи, торговля промышленными и продовольственным товарами, демонстрация работы народно-художественного промысла, а для детей предусмотрены развлекательные конкурсы и аттракционы. Торжественное открытие в 11 часов.

Выставка откроется по адресу: Суздальский район, с. Новоалександрово, ул. Студенческая, ГБПОУ ВО "Владимирский аграрный колледж".