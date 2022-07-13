Владимирская область закупает технику для очистки и ремонта дорог в районах

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Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области закуплено 49 единиц новой дорожной техники. Всего в этом году по заявкам районов планируется приобрести 76 машин.

«Все мы помним: этой зимой снега выпало так много, что дорожные службы не успевали его вывозить. Многие муниципалитеты оказались не готовы к такой нагрузке — для уборки дорог не хватало техники. Как гласит народная мудрость, сани нужно готовить летом. Поэтому мы собрали заявки от муниципальных образований, и планомерно пополняем автопарки. Так, например, на балансе города Костерёво Петушинского района было всего две машины, и обе в плохом состоянии. Для них закупили автогрейдер, его уже доставили в город. Технику выбираем многофункциональную. Зимой будем с её помощью убирать снег, а летом — строить новые дороги», - отметил врио губернатор Александр Авдеев.