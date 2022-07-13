Жительница Коврова украла из подъезда велосипед

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы Коврова. Она обвиняется в краже.

Следствием установлено, что в мае текущего года обвиняемая находилась в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Строителей районного центра. Девушка заметила на лестничной площадке велосипед. Убедившись, что в подъезде отсутствуют камеры видеонаблюдения,она похитила двухколесное транспортное средство стоимостью 9 500 рублей, на котором уехала к себе домой.

- В один из дней местная жительница оставила велосипед у своего дома. Полицейские, патрулирующие территории, заметили велосипед, схожий по приметам с похищенным из подъезда дома по улице Строителей. Девушка была задержана и призналась в содеянном. Похищенный велосипед изъят и возвращен законному владельцу, - сообщили в областном УМВД.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.