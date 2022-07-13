40 выпускников Владимирской области сдали ЕГЭ на 100 баллов . Наибольшее количество стобалльников - по русскому языку. На сто баллов этот предмет сдали 16 человек (в 2021 году-13 человек). Еще 13 человек получили высший балл по химии (в прошлом году - 6 человек). Четыре выпускника получили высший балл по истории, 3 - по обществознанию (в 2021 году такие участники отсутствовали). По одному стобалльнику в регионе по физике, литературе, иностранному языку, по информатике и ИКТ.

Лидер по количеству стобалльных работ (23 человека) - Владимир. Это пять человек - выпускники гимназии № 3, по два человека из СОШ № 36, СОШ № 2,гимназии № 23, гимназии № 35,СОШ № 10, ГЖЛ; по одному - из школ № 37, лицея - интерната № 1, лицея № 14.

Также высокие баллы получили выпускники школ крупных и средних городов области: в Гусь- Хрустальном 5 стобалльников, в Муроме - 3 стобалльника, в Коврове — 2 стобалльника, в Кольчугинском районе— 2 стобалльника. Сто баллов получили также выпускники СОШ № 1 г. Покров по обществознанию, СОШ № 1 г.Камешково - по химии, СОШ № 1 г.Александрова - по литературе, Сновицкой СОШ Суздальского района - по химии, Вольгинской СОШ Петушинского района - по химии.