В Меленках двое мужчин похитили из магазина 23 набора кухонных ножей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 25 и 30-летние жители Владимира обвиняются в краже, совершенной на территории Меленковского района.

По версии следствия, осенью минувшего года молодые люди пришли в сетевой магазин, где буквально за пару минут стащили с витрины 23 набора кухонных ножей, которые спрятали под одежду и выбежали на улицу. Сумма ущерба составила 55 тысяч рублей.

Обоих мужчин позже задержали оперативники, к тому моменту украденные наборы они успели продать.

В ходе следствия молодые люди обещали полностью возместить ущерб, свою вину они полностью признали. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Меленковский районный суд.