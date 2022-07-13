На пост губернатора Владимирской области претендуют пять человек

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, ровно в 18.00 официально завершилась процедура выдвижения. Как и озвучивалось ранее, кандидатов на должность губернатора заявилось пятеро.

По мере поступления документов в облизбирком их список выглядит следующим образом:

Сергей Корнишов от «ЛДПР», Сергей Бирюков от партии «Справедливая Россия — патриоты за правду», Александр Авдеев от партии «Единая Россия», Александр Субботин от «Партии Роста», Антон Сидорко от «КПРФ».

Теперь с 17 по 27 июля кандидаты обязаны предоставить в облизбирком комплект документов на регистрацию. В число этих документов входят листы поддержки, более известные, как «муниципальный фильтр», сведения об отсутствии зарубежных счетов и активов, а также сведения о кандидатах, которые могут быть выдвинуты на должность сенаторов в Совет Федерации России.