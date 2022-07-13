В Гусь-Хрустальном районе у водителей автобусов проверили тахографы

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе рейдов проверялось техническое состояние машин, необходимая документация, включая отметки о прохождении водителями медосмотра, а также данные тахографов.

В общей сложности было проверено 30 машин, из которых 17 оказались автобусами. Причем семь водителей автобусов попались на тех или иных нарушениях, за что на них были составлены административные протоколы.

Подобные рейды в регионе продолжатся и в будущем.