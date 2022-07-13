В Суздале дедушка зарезал собственного внука

Возбуждено уголовное дело в отношении 83-летнего жителя Владимира. Он обвиняется в убийстве.

По версии следствия, 9 июля около 17 часов родственники отдыхали на приусадебном участке в Суздальском районе. Они начали припоминать друг другу старые обиды и дед, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил внука ножом в грудь. От полученного ранения 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщает следственный комитет.

В отношении обвиняемого по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.