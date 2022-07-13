Владимирское "Торпедо" покинули еще три игрока

Во владимирском "Торпедо" снова изменение в составе команды. Стан черно-белых покинули еще три игрока.

Команда попрощалась с полузащитником Максимом Батраковым, который дебютировал в игре с "Читой" 10 апреля этого года. В составе команды провел 4 игры.

Также ушел полузащитник Александр Мясников, выступавший за команду в 2018-2022 годах. Он провёл 93 игр, забил 2 гола.

Владимирский футболист Никита Сатаров продолжит покорять свои футбольные университеты в подмосковном Егорьевске. Он дебютировал в составе "Торпедо" 14 июля прошлого года в матче против "Мурома". Всего в первенствах России в составе команды провёл 3 игры.

16 июля владимирское "Торпедо" проведет выездной матч. В Химках команда сыграет с "Динамо-2".