Владимирские судебные приставы не согласны с позицией прокуратуры по поводу сноса "Панорамы"

Областное управление судебных приставов ответило прокуратуре по вопросу сноса гостиницы "Панорама".

Прежде чем сносить гостиницу, необходимо отключить ее от сетей инженерно-технического обеспечения. Судебным приставом-исполнителем направлены требования в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей.

Однако «Владимирводоканал» не согласился с постановлением и обратился в суд, но там встали на сторону приставов. Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» трижды отключали постройку от сетей газораспределения. Но должники самовольно подключались к сетям. В связи с чем, соответствующие материалы направлены в городское УМВД для привлечении к административной ответственности. Сейчас «Гостиница Панорама» отключена от сетей газораспределения, водоснабжения и водоотведения. Проводятся работы по отключению от сетей электроснабжения.

Приставы подчеркивают, что с 2018 года по настоящее время принимается исчерпывающий комплекс мероприятий, предусмотренный действующим законодательством РФ направленный на исполнение судебного решения.

Напомним, что прокуратура возбудила в отношении приставов уголовное дело по статье "халатность", якобы они ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.