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Общество13 июля 2022 8:32

Владимирские судебные приставы не согласны с позицией прокуратуры по поводу сноса "Панорамы"

В ведомстве говорят, что делают все возможное, чтобы снести гостиницу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Областное управление судебных приставов ответило прокуратуре по вопросу сноса гостиницы "Панорама".

Прежде чем сносить гостиницу, необходимо отключить ее от сетей инженерно-технического обеспечения. Судебным приставом-исполнителем направлены требования в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей.

Однако «Владимирводоканал» не согласился с постановлением и обратился в суд, но там встали на сторону приставов. Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» трижды отключали постройку от сетей газораспределения. Но должники самовольно подключались к сетям. В связи с чем, соответствующие материалы направлены в городское УМВД для привлечении к административной ответственности. Сейчас «Гостиница Панорама» отключена от сетей газораспределения, водоснабжения и водоотведения. Проводятся работы по отключению от сетей электроснабжения.

Приставы подчеркивают, что с 2018 года по настоящее время принимается исчерпывающий комплекс мероприятий, предусмотренный действующим законодательством РФ направленный на исполнение судебного решения.

Напомним, что прокуратура возбудила в отношении приставов уголовное дело по статье "халатность", якобы они ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.