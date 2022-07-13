В Гусь-Хрустальном сельская администрация не признала вовремя дом аварийным

Областной следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "халатность" в отношении администрации муниципального образования поселка Золотково Гусь-Хрустального района.

По данным следствия, в октябре 2015 года на основании коллективного заявления жителей дома № 1 по ул. 40 лет Октября поселка Золотково, заключений межведомственной комиссии и государственной жилищной инспекции Владимирской области принято решение о признании данного дома непригодным для проживания.

- Вместе с тем, должностными лицами администрации в разумный срок не проведено его обследование и не принято решение о признании дома аварийным. Только 23 мая 2022 года, по результатам прокурорской проверки, принято соответствующее решение, - сообщили в областном следственном комитете.

Дом оказался не включен в адресную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области», а также в ранее действовавшие и реализованные областные программы переселения. Кроме того, существенно нарушены интересы жильцов дома, которые были лишены права на получение выкупной цены либо предоставление благоустроенного жилого помещения.

Расследование уголовного дела продолжается.